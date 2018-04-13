Бизнесмен предложил разделить самый большой штат США
Американский миллиардер Тим Дрейпер выступил с инициативой о разделении Калифорнии на три самостоятельных штата.
Он создал соответствующую петицию, которую к настоящему моменту подписали порядка 600 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем требуется для проведения референдумов в Калифорнии.
Идея Дрейпера будет вынесена на голосование одновременно с промежуточными выборами, которые пройдут в США в ноябре, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал Fox News.
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