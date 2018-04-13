Бизнесмен предложил разделить самый большой штат США

Американский миллиардер Тим Дрейпер выступил с инициативой о разделении Калифорнии на три самостоятельных штата.

Он создал соответствующую петицию, которую к настоящему моменту подписали порядка 600 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем требуется для проведения референдумов в Калифорнии.

Идея Дрейпера будет вынесена на голосование одновременно с промежуточными выборами, которые пройдут в США в ноябре, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал Fox News.