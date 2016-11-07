Бизнесмен Полонский еще на полгода останется под арестом

Пресненский суд Москвы продлил бизнесмену Сергею Полонскому срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 27 апреля 2017 года.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отклонил ходатайство защиты Полонского о замене меры пресечения на домашний арест. Заседание суда проходило в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс».

Полонский обвиняется в хищении около 2,5 миллиардов рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Обвинение бизнесмену было предъявлено в середине 2013 года заочно, поскольку в то время он находился в Камбодже. В мае прошлого года он был арестован местными властями и передан России.