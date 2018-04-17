Бизнесмен нашел на своем участке целое кладбище

Алтайский предприниматель внезапно обнаружил свыше 150 захоронений на принадлежащем ему земельном участке.

Землю он приобрел еще в начале 2000-х годов, планируя построить коттеджный поселок. В силу ряда причин реализация проекта началась лишь годы спустя. В ходе строительства обнаружилось, что на земельном участке расположилось целое кладбище – примерно полторы сотни могил.

Земля находится на территории совхоза «Барнаульский», поэтому есть предположение, что местные жители просто хоронили здесь своих умерших родственников, не спрашивая разрешения, сообщает «ФедералПресс».

Бизнесмен требует у местных властей выплаты компенсации. Однако чиновники считают, что земля досталась ему незаконно.