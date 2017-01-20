Бизнесмен Браудер рассказал о ежедневных молитвах Путина об отмене санкций

Американский бизнесмен Уильям Браудер полагает, что из-за санкций Россия не может брать кредиты, чтобы поддерживать социальные расходы на должном уровне во время спада цен на нефть.

- Каждое утро Путин молится о снятии санкций. И каждый вечер он молится о снятии санкций. Это для него самое важное. И это самый большой подарок, какой только может ему сделать администрация Трампа, - цитирует Браудера ИноТВ со ссылкой на CNBC.

По словам главы Hermitage Capital Management, вся экономика России завязана на ценах на нефть. Если она продержится на том уровне, на каком находится сейчас, или немного повысится, экономика страны продержится.

- Если же цены на нефть упадут, Россия пойдет ко дну. Курс рубля, рынок ценных бумаг определяются ценой на нефть, - считает бизнесмен.

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Места: Россия, США
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