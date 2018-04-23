Бизнес России начал выводить деньги из банков Латвии

Введение ограничительных мер США против РФ заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки россиянами, что ощутимо ударило по финансовой системе Латвии.

Отмечается, что банковская система Латвии без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег. Теперь же страну настиг и отток капитала со стороны России.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, передает РИА Новости.