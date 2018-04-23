Бизнес России начал выводить деньги из банков Латвии

Введение ограничительных мер США против РФ заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки россиянами, что ощутимо ударило по финансовой системе Латвии.

Отмечается, что банковская система Латвии без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег. Теперь же страну настиг и отток капитала со стороны России.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, передает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость «Сколково» открывает медицинский центр диагностики

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО