Бизнес избавят от лишних проверок
С 2018 года частота плановых проверок предприятий будет зависеть от степени производственных рисков.
Глава правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что подвергаться частым ревизиям должны в первую очередь компании, где высока угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. При незначительных потенциальных угрозах предприятия лишния раз проверять бессмысленно.
«Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности», - цитирует премьера «ТВ Центр». Он добавил, что проверяющие должны обращать внимание на фактическое снижение травматизма, экономического ущерба и других показателей.
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