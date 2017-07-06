Бизнес избавят от лишних проверок

С 2018 года частота плановых проверок предприятий будет зависеть от степени производственных рисков.

Глава правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что подвергаться частым ревизиям должны в первую очередь компании, где высока угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. При незначительных потенциальных угрозах предприятия лишния раз проверять бессмысленно.

«Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности», - цитирует премьера «ТВ Центр». Он добавил, что проверяющие должны обращать внимание на фактическое снижение травматизма, экономического ущерба и других показателей.