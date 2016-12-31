Битва за Мосул вошла в решающую стадию

Битва за освобождение иракского Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Росси) вошла в решающую стадию. Об этом заявил премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади.

В субботу военное командование сообщило, что военные отбили у террористов новые кварталы на востоке Мосула, сообщает РИА Новости.

Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году "ИГ" продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.