Битва за Мосул вошла в решающую стадию
Битва за освобождение иракского Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Росси) вошла в решающую стадию. Об этом заявил премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади.
В субботу военное командование сообщило, что военные отбили у террористов новые кварталы на востоке Мосула, сообщает РИА Новости.
Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году "ИГ" продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.
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