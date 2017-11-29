Биткойн преодолел отметку в 11 тысяч долларов

Биткойн взлетел до отметки в 11 тысяч долларов всего несколько часов после подъема выше десяти тысяч долларов.

С начала текущего года данная криптовалюта показала рост почти в 12 раз, несмотря на сомнения экспертов, называющих биткоин «пузырем».

По данным на 18:00 по московскому времени, курс биткойна составил 11148,9 доллара.

«Нет ни фундаментальных, ни технических индикаторов, которые объяснили бы это явление как-то иначе, кроме как «мощного спекулятивного пузыря», - заявил экономист ETX Capital Нейл Уилсон.

По прогнозам аналитиков Cascend Securities, курс биткойна может достигнуть 15 тысяч долларов в течение полугода на фоне высокого интереса к криптовалюте, сообщает «Интерфакс».