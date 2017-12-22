Биткоин стремительно дешевеет, потеряв за прошедшие сутки более 18 процентов стоимости. Курс биткоина составил 13030 долларов.

Ралли популярнейшей криптовалюты, 17 декабря перепрыгнувшей отметку в 20 тысяч долларов, завершилось 30-процентным снижением по данным на 22 декабря.

Подешевела до 2536 долларов и альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash.

Стремительное падение может быть вызвано заявлением соучредителя фирмы Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга о том, что у биткоина, как торговой валюты, нет никаких перспектив.

Кроме того, денежно-кредитное управление Сингапура обнародовало предупреждение о повышенных рисках инвестиций в криптовалюты, сообщает агентство Nation news.