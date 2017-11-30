Биткоин рухнул на 18 процентов

Биткоин, преодолев накануне отметку в 11,4 тысячи долларов, не смог удержаться на достигнутой высоте и рухнул почти на 20 процентов.

По данным на поздний вечер 29 ноября, стоимость биткоина упала на 18 процентов и составила 9290 долларов.

Вместе с тем, сегодня утром криптовалюта вновь стала крепнуть и на данный момент ее курс составляет 10,3 тысячи долларов, сообщает «Федерал пресс».