Биткоин рухнул на 18 процентов
Биткоин, преодолев накануне отметку в 11,4 тысячи долларов, не смог удержаться на достигнутой высоте и рухнул почти на 20 процентов.
По данным на поздний вечер 29 ноября, стоимость биткоина упала на 18 процентов и составила 9290 долларов.
Вместе с тем, сегодня утром криптовалюта вновь стала крепнуть и на данный момент ее курс составляет 10,3 тысячи долларов, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Все больше россиян тратят на жизнь менее 600 рублей в день
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии