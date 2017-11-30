Биткоин резко подешевел после трех рекордов

Самая популярная криптовалюта биткоин значительно подешевела, отступив за черту в 10 тысяч долларов.

Биткоин потерял свыше 16%, курс криптовалюты составил 9,6 тысячи долларов, передает «Собеседник» со ссылкой на Coinmarketcap. Предполагается, что причиной обвала могли стать перебои в работе бирж.

С начала текущей недели биткоин установил три рекорда: в понедельник он преодолел планку в девять тысяч долларов, во вторник – его курс превысил 10 тысяч долларов, а затем, несколько часов спустя, была взята отметка в 11 тысяч долларов.