Биткоин резко подешевел после трех рекордов
Самая популярная криптовалюта биткоин значительно подешевела, отступив за черту в 10 тысяч долларов.
Биткоин потерял свыше 16%, курс криптовалюты составил 9,6 тысячи долларов, передает «Собеседник» со ссылкой на Coinmarketcap. Предполагается, что причиной обвала могли стать перебои в работе бирж.
С начала текущей недели биткоин установил три рекорда: в понедельник он преодолел планку в девять тысяч долларов, во вторник – его курс превысил 10 тысяч долларов, а затем, несколько часов спустя, была взята отметка в 11 тысяч долларов.
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