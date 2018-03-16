Биткоин приближается к «кресту смерти»

Стремительное падение биткойна будет продолжаться, считают аналитики Bloomberg.

Согласно графику, за прошедшие девять месяцев 50-дневный скользящий средний показатель стоимости биткойна приблизился к аналогичному 200-дневному значению на минимальное расстояние.

На графике цен пересечение этих показателей называется «крестом смерти», что является признаком грядущего спада.

По словам аналитика компании Market Securities Dubai Пола Дейа, биткоин ожидает падение на 76 процентов по сравнению с уровнем, зафиксированным в конце февраля. Если прогноз оправдается, то биткойн рухнет до отметки в 2,8 тысячи долларов.

В декабре курс биткойна достигал отметки в 20 тысяч долларов, однако затем стремительно начал дешеветь, сообщает Life.