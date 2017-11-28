Биткоин преодолел планку в 10 тысяч долларов
Курс криптовалюты биткоин на ряде бирж превысил 10 тысяч долларов.
Зафиксированный максимум равен 10 085,5 доллара США (примерно 580 тысяч рублей) за один биткоин. За последние несколько дней криптовалюта подросла более чем на 4%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Coinmarketcap. Капитализация криптовалюты сегодня превышает 165 миллиардов долларов.
Несколькими днями ранее стало известно, что биткоин преодолел отметку в девять тысяч долларов.
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