Биткоин надоел россиянам

Российские пользователи интернета все реже ищут с помощью поисковых систем информацию о криптовалютах.

Так, пользователи поисковых систем Google и «Яндекс» на 80 процентов меньше стали запрашивать слово «биткоин».

Количество запросов по биткоинам в «Яндексе» в месяц в абсолютном выражении снизилось практически в два раза — с 8,5 миллиона до 4,3 миллиона.

Аналитики отмечают, что рост числа запросов увеличивается в зависимости от стоимости криптовалюты. Согласно графикам, как только биткойн дорожает – растет и число запросов с поисковиках.

17 декабря стоимость биткойна достигла 20 тысяч долларов, в поисковых системах в этот период также зафиксировали рекордное количество запросов. После этого популярность снова начала снижаться.

В настоящее время стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже шести тысяч долларов, сообщает Life.