Bitcoin Cash ждут изменения

Проект Bitcoin ABC, занимающийся разработкой Bitcoin Cash, запланировал два изменения, которые будут внесены летом и осенью 2018 года. Уточняется, что планируется адаптивное изменение размеров блока.

Так, если ранее действовал лимит в 8 Мб, то после апгрейда алгоритмы будут автоматически изменять размеры в зависимости от спроса.

Кроме того, будет модифицирован алгоритм подстройки сложности. Ранее в Bitcoin Cash действовала срочная подстройка сложности, однако было решено свести этот показатель к 10 минутам, и это уже получилось.

Следующее предложенное усовершенствование — каноническое упорядочение с целью применения метода сжатия Graphene и увеличения пропускной способности.

«Наш приоритет в Bitcoin Cash — продолжать развитие проекта и стать ведущей криптовалютой», —цитирует DeCenter слова представителей проекта.

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