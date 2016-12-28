Биржевые курсы доллара и евро снизились на 9 и 44 копейки соответственно

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 28 декабря курс доллара снизился на 9 копеек и составил 60 рублей 58 копеек.

Курс евро снизился на 44 копейки и составил 62 рубля 99 копеек.

Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Так, нефть марки Brent торговалась на Лондонской бирже ICE в ценовом коридоре от 56,21 до 56,29 доллара за баррель.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: курсы валют
Следующая новость Путин считает Россию способной преодолеть любые трудности державой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО