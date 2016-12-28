Биржевые курсы доллара и евро снизились на 9 и 44 копейки соответственно
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 28 декабря курс доллара снизился на 9 копеек и составил 60 рублей 58 копеек.
Курс евро снизился на 44 копейки и составил 62 рубля 99 копеек.
Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Так, нефть марки Brent торговалась на Лондонской бирже ICE в ценовом коридоре от 56,21 до 56,29 доллара за баррель.
Следующая новость Путин считает Россию способной преодолеть любые трудности державой
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии