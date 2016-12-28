Биржевые курсы доллара и евро снизились на 9 и 44 копейки соответственно

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 28 декабря курс доллара снизился на 9 копеек и составил 60 рублей 58 копеек.

Курс евро снизился на 44 копейки и составил 62 рубля 99 копеек.

Укрепление рубля происходит на фоне повышения цен на нефть. Так, нефть марки Brent торговалась на Лондонской бирже ICE в ценовом коридоре от 56,21 до 56,29 доллара за баррель.