Биржевые курсы доллара и евро снизились на 34 и 50 копеек соответственно

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 декабря курс доллара снизился на 34 копейки и составил 60 рублей 71 копейку.

Курс евро снизился на 50 копеек и составил 64 рубля 43 копейки.

Эксперты называют главной причиной укрепления российской валюты стабильно высокие цены на нефть. Марка Brent торговалась во вторник на Лондонской бирже в ценовом коридоре от 55,7 до 56 долларов за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.