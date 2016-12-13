Биржевые курсы доллара и евро снизились на 34 и 50 копеек соответственно
В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 декабря курс доллара снизился на 34 копейки и составил 60 рублей 71 копейку.
Курс евро снизился на 50 копеек и составил 64 рубля 43 копейки.
Эксперты называют главной причиной укрепления российской валюты стабильно высокие цены на нефть. Марка Brent торговалась во вторник на Лондонской бирже в ценовом коридоре от 55,7 до 56 долларов за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Анализ событий России и мира
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