Биржевые курсы доллара и евро снизились на 48 и 91 копейку
В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 декабря курс доллара снизился на 48 копеек и составил 62 рублей 81 копейку.
Курс евро снизился на 91 копейку и составил 66 рублей 25 копеек.
Как отмечают эксперты, российская валюта укрепляется на росте цен на нефть. Марка Brent на Лондонской бирже в пятницу, 9 декабря торговалась по цене выше 54 долларов за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
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