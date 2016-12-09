Биржевые курсы доллара и евро снизились на 48 и 91 копейку

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 декабря курс доллара снизился на 48 копеек и составил 62 рублей 81 копейку.

Курс евро снизился на 91 копейку и составил 66 рублей 25 копеек.

Как отмечают эксперты, российская валюта укрепляется на росте цен на нефть. Марка Brent на Лондонской бирже в пятницу, 9 декабря торговалась по цене выше 54 долларов за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.