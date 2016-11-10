Биржевые курсы доллара и евро 10 ноября выросли до 64,99 и 70,59 рубля
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 10 ноября курс доллара вырос на 1 рубль 10 копеек и составил 64 рубля 99 копеек.
Курс евро вырос на 82 копейки и составил 70 рублей 59 копеек.
Аналитики отмечают рост биржевых курсов доллара и евро на фоне участившихся покупок иностранной валюты, - сообщает РИА «Новости».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии