Биржевой курс евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 20 декабря курс доллара снизился на 38 копеек и составил 61 рубль 57 копеек.

Курс евро снизился на 51 копейку и составил 63 рубля 96 копеек.

Таким образом, евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года.

Новости по теме
Материал дополняется...
Теги:
Места: Россия
События: курсы валют
Следующая новость Агент Романа Широкова рассказал о возобновлении футболистом карьеры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО