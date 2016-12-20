Биржевой курс евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 20 декабря курс доллара снизился на 38 копеек и составил 61 рубль 57 копеек.

Курс евро снизился на 51 копейку и составил 63 рубля 96 копеек.

Таким образом, евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года.