Биржевой курс евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года
В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 20 декабря курс доллара снизился на 38 копеек и составил 61 рубль 57 копеек.
Курс евро снизился на 51 копейку и составил 63 рубля 96 копеек.
Таким образом, евро опустился ниже отметки в 64 рубля впервые с июля 2015 года.
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