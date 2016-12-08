Биржевой курс евро впервые с июля 2015 года опустился ниже 67,4 рубля

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 8 декабря курс евро впервые с июля 2015 года опустился ниже 67 рублей 40 копеек.

Однако затем европейская валюта отыграла несколько пунктов и по состоянию на 17:40 по московскому времени торговалась по цене 67 рублей 52 копейки.

Курс доллара тем временем вырос на 18 копеек и составил 63 рубля 41 копейку, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.