Биржевой курс евро превысил отметку в 70 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 13 октября курс доллара вырос на 38 копеек и составил 63 рубля 40 копеек.
Курс евро вырос на 55 копеек и впервые с 5 октября превысил отметку в 70 рублей, составив 70 рублей 01 копейку.
Ослабление российской валюты связано с небольшим падением цен на нефть. Так, нефть марки Brent в четверг, 13 октября подешевела на 0,06 процента и торговалась в ценовом коридоре от 51,71 до 51,79 доллара за баррель.
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