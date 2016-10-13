Биржевой курс евро превысил отметку в 70 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 13 октября курс доллара вырос на 38 копеек и составил 63 рубля 40 копеек.

Курс евро вырос на 55 копеек и впервые с 5 октября превысил отметку в 70 рублей, составив 70 рублей 01 копейку.

Ослабление российской валюты связано с небольшим падением цен на нефть. Так, нефть марки Brent в четверг, 13 октября подешевела на 0,06 процента и торговалась в ценовом коридоре от 51,71 до 51,79 доллара за баррель.