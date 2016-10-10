Биржевой курс евро впервые с 2015 года опустился до отметки в 69 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 10 октября курс евро снизился на 68,5 копейки и составил 69 рублей ровно, обновив минимум для 2016 года.
По состоянию на 18:55 по московскому времени стоимость доллара составляла 61 рубль 89 копеек, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Укрепление российской валюты происходит на фоне роста котировок на нефтяном рынке, которые в свою очередь растут на сообщениях о договоренности стран ОПЕК и России ограничить объемы добычи топлива.
Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.
Следующая новость Российские корабли сдвинули гигантский айсберг в Карском море
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии