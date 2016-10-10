Биржевой курс евро впервые с 2015 года опустился до отметки в 69 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 10 октября курс евро снизился на 68,5 копейки и составил 69 рублей ровно, обновив минимум для 2016 года.

По состоянию на 18:55 по московскому времени стоимость доллара составляла 61 рубль 89 копеек, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста котировок на нефтяном рынке, которые в свою очередь растут на сообщениях о договоренности стран ОПЕК и России ограничить объемы добычи топлива.

Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.