Биржевой курс евро обновил минимум 2016 года
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 6 октября курс евро снизился на 52 копейки и составил 69 рублей 40 копеек, то есть обновил минимум 2016 года.
Курс доллара снизился на 15 копеек и составил 62 рубля 33 копейки.
Укрепление курса рубля происходит на фоне повышения цен на нефть, вызванное сообщениями о значительном уменьшении коммерческих запасов топлива в США.
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