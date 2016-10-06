Биржевой курс евро обновил минимум 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 6 октября курс евро снизился на 52 копейки и составил 69 рублей 40 копеек, то есть обновил минимум 2016 года.

Курс доллара снизился на 15 копеек и составил 62 рубля 33 копейки.

Укрепление курса рубля происходит на фоне повышения цен на нефть, вызванное сообщениями о значительном уменьшении коммерческих запасов топлива в США.