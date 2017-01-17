Биржевой курс доллара впервые с конца июля 2015 года опустился ниже 59 рублей

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 17 января курс доллара снизился на 89 копеек и впервые с конца июля 2015 года опустился ниже отметки 59 рублей, составив 58 рублей 98 копеек.

Курс евро снизился на 29,5 копейки и составил 63 рубля 18 копеек, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость бивалютной корзины, таким образом, снизилась на 62 копейки и составила 60 рублей 87 копеек.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметное укрепление рубля к доллару 17 января связано, с одной стороны, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть на ожиданиях публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, а с другой стороны - с падением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex.