Биржевой курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже 60 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 5 января курс доллара впервые с 31 июля 2015 года опустился ниже отметки в 60 рублей и составил 59 рублей 92 копейки.

Курс евро снизился до отметки в 62 рубля 81 копейку.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цен на нефть.

Так, нефть марки Brent с утра в четверг торговалась на Лондонской бирже по цене 56,74 доллара за баррель.