Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 30 ноября курс доллара снизился на 1 рубль 14 копеек и составил 63 рубля 97 копеек. Курс евро снизился на 1 рубль 16 копеек и составил 68 рублей 15 копеек.
Таким образом, курс упал ниже отметки в 64 рубля впервые с 23 ноября 2016 года на фоне дорожающей нефти, - сообщает ТАСС.
Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть на фоне саммита ОПЕК, проходящего в среду в Вене. На нем министры нефтедобывающих стран могут принять соглашение об ограничении объемов добычи нефти.
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