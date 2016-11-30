Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 30 ноября курс доллара снизился на 1 рубль 14 копеек и составил 63 рубля 97 копеек. Курс евро снизился на 1 рубль 16 копеек и составил 68 рублей 15 копеек.

Таким образом, курс упал ниже отметки в 64 рубля впервые с 23 ноября 2016 года на фоне дорожающей нефти, - сообщает ТАСС.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть на фоне саммита ОПЕК, проходящего в среду в Вене. На нем министры нефтедобывающих стран могут принять соглашение об ограничении объемов добычи нефти.