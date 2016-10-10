Биржевой курс доллара вновь опустился ниже отметки в 62 рубля

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 10 октября курс доллара снизился на 30 копеек и составил 61 рубль 91 копейку. Эксперты отмечают, что укрепление российской валюты объясняется повышением котировок на нефть.

Так, нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2015 года выросла в цене до 53,59 доллара за баррель, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В свою очередь повышение цен на нефть вызвано заявлением президента РФ Владимира Путина о готовности России присоединиться к соглашению об ограничении объемов добычи углеводородов ради установления стабильности на мировом рынке.

Кроме того, эксперты ожидают результатов встречи, которая должна состояться на полях Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле, где участие в обсуждении примут представители крупнейших экспортеров нефти – России, Саудовской Аравии, Азербайджана, Алжира, Венесуэлы, Габона, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.