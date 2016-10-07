Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 62 рубля впервые с 3 ноября 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 7 октября курс доллара снизился до 61 рубля 99 копеек и опустился ниже отметки в 62 рубля впервые с 3 ноября 2015 года.

Вместе с тем курс евро вырос на 0,07 процента и составил 69 рублей 32 копейки.

Аналитики связывают укрепление российской валюты с повышением цен на нефть, а также с предстоящей продажей акций компаний «Роснефть» и «Башнефть», - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поручило представителям государства в совете директоров «Роснефти» одобрить приобретение 50,07655 процента акций «Башнефти» за сумму не выше 330 миллиардов рублей.