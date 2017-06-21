Биометрический загранпаспорт можно будет оформить в МФЦ
Граждане России смогут оформить биометрические загранпаспорта со сроком дейтвия 10 лет в многофункциональных центрах.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.
Отмечается, что порядок будет установлен МВД России.
Кроме того, ведомство наделяется полномочием по установлению порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о запрете на выезд из РФ несовершеннолетнего одним из родителей, сообщает агентство Regnum.
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