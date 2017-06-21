Биометрический загранпаспорт можно будет оформить в МФЦ

Граждане России смогут оформить биометрические загранпаспорта со сроком дейтвия 10 лет в многофункциональных центрах.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

Отмечается, что порядок будет установлен МВД России.

Кроме того, ведомство наделяется полномочием по установлению порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о запрете на выезд из РФ несовершеннолетнего одним из родителей, сообщает агентство Regnum.