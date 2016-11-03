Биологи создали искусственный нерв
Шведские ученые, создали уникальное устройство, целью которого является уменьшение боли. Изобретение представляет собой, так называемый искусственный нерв, который может помочь больным в лечении хронических болей или в остановке эпилептического припадка.
В статье говорится о том, что благодаря новой технологии можно транспортировать маленькое количество гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и всяческие препараты практически с такой же скоростью, с которой передает импульсы центральная нервная система человека. ГАМК - биологически активный химический препарат, блокирующее нервные сигналы и контролирующее болевые ощущения,- сообщает Lenta.ru.
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