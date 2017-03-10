Биологи создадут искусственные дрожжи

Китайские ученые создали четыре синтетические дрожжевые хромосомы. Исследователи из университетов Тяньцзинь, Цинхуа и BGI-Шэньчжэнь в первый раз построили синтетические активные хромосомы соответствующие синтетическому геному с запланированной последовательностью.

В 2010 году ученые из США смогли имплантировать синтетический геном в прокариотическую бактерию, сделав первый шаг в области химического синтеза живых организмов. Новая работа является частью более крупного проекта по реконструкции и реинжинирингу дрожжевых хромосом, проводимого в нескольких научно-исследовательских институтах, в том числе в Китае и США, - сообщает «Дни 24».

Хлебопекарные дрожжи долгое время служили в качестве важной исследовательской модели, потому что их клетки имеют общие черты с человеческими клетками, но на них проще и легче учиться.