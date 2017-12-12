Биологи сняли с людей вину за исчезновение сумчатых волков

Биологи выяснили, что вымирание тилацинов (сумчатых волков) не было связано с людьми.

До XIX века животные в основном обитали на острове Тасмания к югу от Австралии. В ХХ веке сумчатые волки полностью вымерли – последняя особь скончалась в 1936 году.

В 1830-е годы люди стали истреблять тилацинов из-за нападений на овец. В начале ХХ века число сумчатых волков резко сократилось в связи с распространением смертельной болезни – предположительно чумки собак.

Биологи исследовали геном щенка, заспиртованного более сотни лет назад. Выяснилось, что разнообразие популяции снизилось еще 70 тыс. лет назад, передает интернет-издание «Индикатор». Это привело к тому, что животные стали хуже адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Соавтор работы, ученый из Мельбурнского университета Эндрю Паск заявил: «Мы надеемся, что случай тилацина позволит нам многое узнать о генетических предпосылках вымирания, что поможет спасти другие виды».

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