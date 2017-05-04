Биологи научат выращивать растения на территории Арктики

Ученые из Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова издали методические рекомендации по выращиванию растений на территории ЯНАО. Они составили список из 100 деревьев, которые можно высадить на этой территории.

Рекомендации были разработаны биологами благодаря исследованию процессов привыкания лиственных и хвойных пород деревьев в арктической и субарктической природно-климатических зонах. Исследование проводилось с 2012 года по инициативе департамента по науке и инновациям ЯНАО. Они назначены для строительных компаний и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов, - сообщает «ТАСС».

По итогам исследования эксперты определили список из более 100 пород деревьев, которые можно применить для озеленения ямальских городов и поселков, создания защитных насаждений и при восстановлении нарушенных земель.