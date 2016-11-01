Биологи нашли способ продлить жизнь на 60%

Ученые в ходе исследования выяснили, как продлить жизнь на 60%. Биологи из разных стран принять решение провести эксперимент, в котором отключали тот или иной ген в организме. Исследование специалисты проводили на дрожжах Saccharomyces cerevisiae.

В ходе лабораторных работ было получено чуть меше 4700 измененных, модифицированных дрожжей, в которых подкорректировали генетический код. При этом тщательное исследование показало, что воздействовать на продолжительность жизни организма могут только 238 генов, сообщает «Экономика Сегодня».

Но только деактивация, отключение всех функций гена LOS1 продлевает жизнь клеткам дрожжей на 60%. Во время опыта ученые-генетики подразумевали под жизнью не всю ее продолжительность, а длительность времени, когда материнская клетка способна к делению.