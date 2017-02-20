Билл Гейтс предложил включить роботов в систему налогообложения
Глава корпорации Microsoft полагает, что отсутствие подоходного налога и налога на прибыль для роботов дает им несправедливое преимущество перед людьми.
Он предложил ввести налоги для компаний, которые в производстве задействуют роботов. По его мнению, это несколько замедлит автоматизацию многих видов деятельности и будет способствовать развитию альтернативных видов занятости для людей, сообщает издание Quartz.
Гейтс отметил, что автоматизацию следует сдерживать, так как развитие технологий приводит к вытеснению людей машинами из целого ряда профессий.
Идею Гкйтса поддерживают некоторые европейские политики. Однако законопроект о введении налогов на роботов был забракован Европарламентом.
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