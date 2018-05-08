Билл Гейтс остановил «восхождение» биткоина
Основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет обрушили курс биткоина критикой в адрес криптовалюты.
Сразу после того, как Гейтс назвал биткоин одной из самых спекулятивных вещей в мире, курс этой криптовалюты упал с 10 тысяч долларов до 9,2 тысячи долларов.
«Это теория большего дурака в чистом виде», — заявил основатель Microsoft, подчеркнув, что майнеры ничего не производят, поэтому надежды на рост цен на криптовалюту безосновательны.
Билл Гейтс также назвал биткоин «крысиным ядом».
5 мая курс биткоина достиг отметки в 10 тысяч долларов, подорожав с момента падения в начале года на 40 процентов. В конце декабря стоимость этой криптовалюты доходила до 20 тысяч долларов, сообщает «360».
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