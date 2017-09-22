Билл Гейтс жалеет о комбинации Ctrl+Alt+Del

Экс-глава Microsoft Билл Гейтс сожалеет о выборе комбинации Ctrl+Alt+Del, применяемой для входа в систему и запуска диспетчера задач.

По словам миллиардера, решение об использовании комбинации с использованием трех пальцев было ошибкой.

«Нельзя вернуться в прошлое и поменять в своей жизни какие-то мелочи, не рискуя при этом другими вещами. Конечно, если бы я мог внести небольшие изменения, то назначил бы эту операцию на одну клавишу», — заявил Билл Гейтс.

Ранее он также рассказывал, что настаивал на создании отдельной клавиши для входа в систему и запуска диспетчера задач, однако проектировщики клавиатуры для компьютера IBM, наотрез отказались от его предложения, сообщает Life.