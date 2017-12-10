Билеты на поезда дальнего следования начали продавать за 90 суток

ОАО «Российские железные дороги» открыло продажу билетов на поезда дальнего следования 10 декабря. Купить проездные документы можно за 90 суток до отправления.

Как поясняет «Интерфакс», речь идет о билетах, приобретенных как в кассах вокзалов, так и на официальном сайте компании.

В РЖД добавили, что продолжат работу «над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов».

До 2016 года билеты можно было купить за 45 суток до даты поездки, до 10 декабря 2017 года – за 60 дней.