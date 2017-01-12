Билеты на Гран-при «Формулы-1» в Сочи начнут продавать 19 января

Реализация билетов на четвертый этап чемпионата мира по кольцевым гонкам в классе машин «Формула-1», который пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля, начнется 19 января.

«Поклонники автоспорта и ярких развлекательных событий смогут приобрести билеты на четыре, три и два дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день - 28 апреля (пятница). Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения», - цитирует пресс-релиз организаторов ТАСС.

Отмечается также, что тем, кто приобретет билеты с 19 января по 20 февраля, будет предоставлена 10-процентная скидка.