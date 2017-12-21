Билеты на электричку можно будет приобрести онлайн
«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) планирует в первом полугодии 2018 года запустить собственное мобильное приложение, через которое можно будет приобрести билеты на поезда пригородного сообщения.
Также посредством него пассажирам можно будет следить за движением электричек, и узнавать о задержках поездов в режиме онлайн.
Мобильное приложение ЦППК планирует запустить уже в первом полугодии 2018 года, сообщает ТАСС.
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