«Билайн», «Мегафон» и «Yota» сообщили о неполадках в сети

Мировая кибератака от 15 мая затронула сети «Мегафона», «Билайна» и «Yota».

Жалобы пользователей на отсутствие связи и неполадки в сети в ряде регионов РФ начали распространяться в интернете.

Первыми об этом сообщили пользователи «Мегафона». Потом подобные сообщения стали появляться от пользователей «Билайн» и «Yota».

Все три компании принесли извинения и сообщили, что необходимые работы уже ведутся.

В Москве и нескольких городах успешность дозвона снизилась на 30%.

Звонки через мессенджеры работают в штатном режиме, сообщает «Прайм».