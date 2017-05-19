«Билайн», «Мегафон» и «Yota» сообщили о неполадках в сети
Мировая кибератака от 15 мая затронула сети «Мегафона», «Билайна» и «Yota».
Жалобы пользователей на отсутствие связи и неполадки в сети в ряде регионов РФ начали распространяться в интернете.
Первыми об этом сообщили пользователи «Мегафона». Потом подобные сообщения стали появляться от пользователей «Билайн» и «Yota».
Все три компании принесли извинения и сообщили, что необходимые работы уже ведутся.
В Москве и нескольких городах успешность дозвона снизилась на 30%.
Звонки через мессенджеры работают в штатном режиме, сообщает «Прайм».
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