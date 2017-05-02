Билан и Певцов попали в «черный список» Украины

Российский певец Дима Билан и актер Дмитрий Певцов попали в «черный список» Украины.

Создатели скандального украинского сайта «Миротворец», доступ к которому в России ограничен, обвинили артистов в незаконном посещении Крыма.

Ранее в базу данных сайта попал и американский актер Стивен Сигал, которого украинские власти также обвинили в незаконном посещении Крыма. Актеру также вменяется поддержка «аннексии» полуострова и «отрицание российской агрессии». В связи с этим Сигал назван «пособником российских оккупантов и пророссийских террористов».

На прошлой неделе в базу данных «Миротворца» попали певица Нюша, Александр Маршал, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Диана Гурцкая, а также актриса Ольга Кабо, сообщает «Федерал пресс».

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.