«Би-би-си» считает Трампа готовым преподнести Путину Украину «на блюдечке»
Утренний обзор прессы, подготовленный «Би-би-си», содержит статью «Наивная большая сделка», авторы которой рассказывают, каких изменений следует ждать в российско-американских отношениях после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
«Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем», — цитирует текст статьи «Лайф».
Журналисты издания полагают, что главе Белого дома придется принести в жертву Украину и передать ее президенту РФ Владимиру Путину «на блюдечке».
«Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную», - говорится в статье.
По мнению аналитиков, сделка Путина — Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет с тем, чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской «аннексией» все тихо смирятся.
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