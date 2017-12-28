Биатлонисты из России победили в Рождественской гонке

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали победителями Рождественской гонки преследования, которая проводилась в немецком городе Гельзенкирхене.

Россияне прошли дистанцию за 33 минуты и 21,4 секунды. При этом они допустили всего один промах на восьми огневых рубежах, сообщает «Лента.ру».

Вторыми стали чешские спортсмены Ева Пускарчикова и Одржей Моравец, третье место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.