Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за допинг с 200 тыс евро до миллиона

В немецком Рупольдинге состоялась встреча биатлонистов, на которой более 170 спортсменов из разных стран подписали требование ужесточить борьбу с допингом.

Одним из пунктов документа является призыв увеличить штраф за применение запрещенных препаратов с нынешних 200 тысяч евро до одного миллиона евро, - сообщает ТАСС со ссылкой на портал iDNES.

Помимо денежных штрафов, в документе содержится призыв к Международному союзу биатлонистов сокращать на два года квоты на участие в соревнованиях для федерации, чей спортсмен уличен в употреблении допинга, а также о недопуске признанных виновными в употреблении запрещенных препаратов биатлонистов до Олимпиад и чемпионатов мира.

Интернет-ресурс отмечает, что глава чешской федерации биатлона Иржи Хамза потребовал от IBU четких объяснений, почему организация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета и отдала Тюмени право на проведение чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что по материалам независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном были отстранены от соревнований россиянки Яна Романова и Ольга Вилухина, в отношении еще 29 россиян заведены дисциплинарные дела. Пока у IBU нет доказательств применения допинга спортсменами, имена которых не разглашаются.