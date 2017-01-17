Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за допинг с 200 тыс евро до миллиона

В немецком Рупольдинге состоялась встреча биатлонистов, на которой более 170 спортсменов из разных стран подписали требование ужесточить борьбу с допингом.

Одним из пунктов документа является призыв увеличить штраф за применение запрещенных препаратов с нынешних 200 тысяч евро до одного миллиона евро, - сообщает ТАСС со ссылкой на портал iDNES.

Помимо денежных штрафов, в документе содержится призыв к Международному союзу биатлонистов сокращать на два года квоты на участие в соревнованиях для федерации, чей спортсмен уличен в употреблении допинга, а также о недопуске признанных виновными в употреблении запрещенных препаратов биатлонистов до Олимпиад и чемпионатов мира.

Интернет-ресурс отмечает, что глава чешской федерации биатлона Иржи Хамза потребовал от IBU четких объяснений, почему организация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета и отдала Тюмени право на проведение чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что по материалам независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном были отстранены от соревнований россиянки Яна Романова и Ольга Вилухина, в отношении еще 29 россиян заведены дисциплинарные дела. Пока у IBU нет доказательств применения допинга спортсменами, имена которых не разглашаются.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Следующая новость Захарченко объяснил невозможность слияния ДНР и ЛНР из-за Минских соглашений

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО