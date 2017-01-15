Биатлонисты мира призвали IBU к решительным мерам против допинга
Свыше 170 спортсменов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) с призывом ужесточить меры в отношении атлетов, подозреваемых в употреблении допинга.
Письмо было подписано в немецком Рупольдинге, где с настоящее время проходит этап Кубка мира по биатлону.
Глава IBU Андерс Бессеберг заверил, что послание не направлено конкретно против России. «Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU… Это общий документ, адресованный всем странам», - цитирует его ТАСС.
Бессеберг назвал письмо конструктивным. По его словам, оно будет обсуждаться следующего заседания исполкома IBU. «Посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики», - добавил он.
Ранее IBU временно отстранил от участия в соревнованиях российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.
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