Биатлонисты мира призвали IBU к решительным мерам против допинга

Свыше 170 спортсменов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) с призывом ужесточить меры в отношении атлетов, подозреваемых в употреблении допинга.

Письмо было подписано в немецком Рупольдинге, где с настоящее время проходит этап Кубка мира по биатлону.

Глава IBU Андерс Бессеберг заверил, что послание не направлено конкретно против России. «Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU… Это общий документ, адресованный всем странам», - цитирует его ТАСС.

Бессеберг назвал письмо конструктивным. По его словам, оно будет обсуждаться следующего заседания исполкома IBU. «Посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики», - добавил он.

Ранее IBU временно отстранил от участия в соревнованиях российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.