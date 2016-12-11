Биатлонистка Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне. На прохождение десятикилометровой трассы российской спортсменке потребовалось 31 минута 48,6 секунд.
Отмечается, что Кайшева не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Второе место досталось спортсменке из Германии Каролин Хорхлер, а замкнула тройку лидеров Надин Хорхлер, также представляющая Германию, сообщает «Интерфакс».
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