Биатлонистка Акимова первенствовала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российская биатлонистка Татьяна Акимова первенствовала в спринтерской гонке на 7,5 километра на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Акимова не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и на 2,4 секунды опередила француженку Анаис Шевалье, а также на 3,2 секунды - американку Сьюзен Данкли, - сообщает ТАСС.
Для Татьяны Акимовой это первая в карьере победа на этапах Кубка мира и первая победа женской сборной по биатлону в нынешнем сезоне.
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