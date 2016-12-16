Биатлонистка Акимова первенствовала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российская биатлонистка Татьяна Акимова первенствовала в спринтерской гонке на 7,5 километра на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Акимова не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и на 2,4 секунды опередила француженку Анаис Шевалье, а также на 3,2 секунды - американку Сьюзен Данкли, - сообщает ТАСС.

Для Татьяны Акимовой это первая в карьере победа на этапах Кубка мира и первая победа женской сборной по биатлону в нынешнем сезоне.