Биатлонист Шипулин осудил Фуркада за неспортивное поведение

Российский биатлонист Антон Шипулин раскритиковал своего французского коллегу Мартена Фуркада за неспортивное поведение на смешанной эстафете на ЧМ в австрийском Хохфильцене.

Он уверен, что французский спортсмен умышленно наступил на лыжу россиянина Александра Логинова, приведшее к его падению.

«Я полностью потерял к нему уважение. Я его ценю как спортсмена, он очень сильный. Но с человеческой точки зрения он ведет себя очень некрасиво», - цитирует «Интерфакс» Шипулина.

Фуркад, по словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, утверждает, что произошедшее является случайностью. Он попросил передать Логинову его извинения.

В Союзе биатлонистов России (СБР) решили не подавать протест в связи с поведением французского спортсмена. Ранее Фуркад оскорбил Логинова, заявив, что одним из главных его трофеев является дисквалификация из-за допинга.

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