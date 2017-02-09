Биатлонист Шипулин осудил Фуркада за неспортивное поведение
Российский биатлонист Антон Шипулин раскритиковал своего французского коллегу Мартена Фуркада за неспортивное поведение на смешанной эстафете на ЧМ в австрийском Хохфильцене.
Он уверен, что французский спортсмен умышленно наступил на лыжу россиянина Александра Логинова, приведшее к его падению.
«Я полностью потерял к нему уважение. Я его ценю как спортсмена, он очень сильный. Но с человеческой точки зрения он ведет себя очень некрасиво», - цитирует «Интерфакс» Шипулина.
Фуркад, по словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, утверждает, что произошедшее является случайностью. Он попросил передать Логинову его извинения.
В Союзе биатлонистов России (СБР) решили не подавать протест в связи с поведением французского спортсмена. Ранее Фуркад оскорбил Логинова, заявив, что одним из главных его трофеев является дисквалификация из-за допинга.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии